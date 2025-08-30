Общество

Международному клубу дружбы Псковской области исполнился год

Международный клуб дружбы (МКД) Псковской области отметил свой первый день рождения. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, собрало почетных гостей, иностранных студентов и активистов молодежной дипломатии и стало ярким итогом года работы по укреплению международных связей и развитию молодежной дипломатии в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

«Ровно год назад началось это удивительное путешествие длиною в дружбу. Мы увидели, что мир полон прекрасных людей, а расстояние — это не преграда. Желаю клубу много-много новых друзей, идей и незабываемых моментов»,- выступил с приветственным словом врио министра молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев.

И. о. представителя МИД России в Пскове Валентин Сазонов отметил, что Международный клуб дружбы Псковской области очень важен для региона, так как в Пскове обучается большое количество иностранных студентов.

«Многие из студентов находятся далеко от своих родственников. Общаясь со своими сверстниками, они социализируются, получают необходимые знания о России, ее культуре и традициях. Это очень важный проект, и мы его всецело поддерживаем. Поздравляем с праздником и желаем процветания», — отметил он.

Центральным событием программы стал открытый диалог на тему «Молодежная дипломатия в рамках деятельности Международного клуба дружбы». Модератором дискуссии выступил лидер Международного клуба дружбы Псковской области Мария Яковлева. Вместе с активистами клуба были обсуждены достижения за первый год работы и перспективы развития молодежной публичной дипломатии в регионе.

Ярким украшением вечера стала концертная программа от активистов МКД — иностранных студентов Псковского государственного университета. Они представили зрителям творческие номера, познакомив гостей с культурой своих стран.

Завершился праздник мастер-классом по русским народным танцам, в котором приняли участие все гости.

Международный клуб дружбы Псковской области — это площадка для межкультурного диалога, объединяющая иностранных студентов, представителей диаспор и всех, кто интересуется международным сотрудничеством.

За первых год работы Международный клуб дружбы реализовал такие проекты как «Здравствуй, Россия!» для молодых соотечественников; региональная программа для участников международного заезда форума «Шум. Индустрия журналистики 5.0»; спецпроект программы «Больше, чем путешествие». Кроме того, МКД стал победителем грантовых конкурсов на сумму порядка 1 миллион рублей.