Общество

Более 200 патронов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

01.09.2025 13:58|ПсковКомментариев: 0

С 25 по 31 августа сотрудники подразделений Росгвардии по Псковской области провели 65 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы выявили 15 административных правонарушений, изъяли 12 единиц оружия и 221 патрон.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения и сохранность, а также исключают доступ к оружию посторонних лиц.

Источник: Псковская Лента Новостей
