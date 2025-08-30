Общество

Сирены включат в Псковской области утром 3 сентября

Плановую проверку готовности региональной и муниципальных систем оповещения населения Псковской области проведут в среду, 3 сентября, сообщили в региональном управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях.

С 08.00 до 08.20 на всей территории Псковской области будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем».

После звучания сирен будет передано речевое сообщение «Техническая проверка».

«Просьба соблюдать спокойствие и порядок. Проверка работоспособности систем оповещения проводится с целью оценить готовность систем оповещения к своевременному доведению до населения информации о чрезвычайных ситуациях и сигналов оповещения», - отметили в управлении.