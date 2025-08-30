Общество

В РФ с 1 сентября запретили производить ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности

С 1 сентября в России вступил в силу запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки, которые трудно или невозможно утилизировать. Это установлено перечнем, утвержденным распоряжением правительства РФ от 14 октября 2024 года. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В список запрещенных товаров включены ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности (за исключением бесцветных, голубых, зеленых, коричневых и белых), ПЭТ-упаковка с поливинилхлоридной этикеткой (кроме термоусадочной) и многослойные ПЭТ-бутылки.

Этот шаг был предпринят в связи с трудностью переработки отходов таких упаковок.

Однако запрет не распространяется на продукцию, произведенную до 1 сентября 2025 года, дополнила «Газета.Ru».