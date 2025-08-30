Псковcкая обл.
Общество

В ГД предложили упростить правила зачисления в школы детей репатриантов

01.09.2025 17:20

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия - За правду») направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой ввести особый порядок принятия в школы детей, чьи семьи являются представителями коренных народов России.

«Прошу рассмотреть возможность разработки и введения особого порядка принятия в школы для детей, чьи семьи, являются представителями коренных народов Российской Федерации (исторически проживающих на территории Российской Федерации), или имеющих таких родителей», - сказано в письме.

Кузнецов сообщил, что не все русские дети смогли пойти в школы сегодня, в частности дети из семей, которые являются участниками государственной программы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом (репатрианы), дети из русскоязычных семей, прибывшие в страну по иным государственным программам, а также дети, чьи родители являются лицами, сделавшими свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией.

По его словам, речь идет об оказании помощи соотечественникам, иностранным гражданам, являющимся представителями коренных народов Российской Федерации или имеющих таких родителей.

Депутат напомнил, что первого апреля 2025 года вступили в законную силу поправки в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части прохождения обязательного тестирования на знание русского языка достаточного для освоения указанных образовательных программ.

Он уточнил, что дети из семей, являющихся участниками государственных программ по добровольному переселению в РФ, свободно говорящие на русском языке, столкнулись со сложным механизмом тестирования на знание русского языка, который не обладает четкими критериями оценки, является непрозрачным, а сами работы не предоставляются родителям таких детей.

Кроме того, парламентарий считает, что дополнительной сложностью является отсутствие ясного и исчерпывающего перечня документов, которые необходимо предоставить для зачисления ребенка в школу, в связи с чем родители таких детей получают необоснованные отказы в формировании заявки, с формулировкой «предоставлен неполный пакет», пишет РИА Новости.

«В результате тысячи русских детей и детей, чьи родители являются представителями других коренных народов России не смогли сегодня начать учебный год со своими сверстниками. Полагаю, что проблема, которая описана мной в запросе уже носит системный характер», - сообщается в документе.

Источник: Псковская Лента Новостей
