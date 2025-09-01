Псковcкая обл.
Общество

Семейная ипотека оказалась труднодоступна почти в половине регионов России

02.09.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Почти в половине регионов России жители не могут позволить себе взять семейную ипотеку. Это связано с дисбалансом в доходах и ценах на жилье, а также региональными ограничениями по сумме кредита. Об этом рассказали эксперты центра «Аналитика. Бизнес. Право», изучив данные Минстроя о стоимости квадратного метра жилья за второй квартал 2025 года и статистику Росстата по средним зарплатам в регионах за 2024 год.

Согласно расчетам, в 41 одном регионе страны семья со средним доходом не способна комфортно обслуживать ипотеку на покупку квартиры площадью 50 кв. м. Например, это касается Севастополя, Краснодарского и Приморского краев, Белгородской, Амурской, Ростовской, Ленинградской, Московской, Калининградской, Самарской, Свердловской и Тюменской областей, Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Крыма и Калмыкии, пишут «Известия».

«Действующие ограничения, 6 млн рублей для большинства регионов, также создают сложности из-за высокой стоимостью жилья. Например, в Краснодарском крае средняя стоимость квартиры в 50 кв. м составляет около 9,6 млн рублей, что значительно превышает лимит кредита, вынуждая заемщиков вносить существенный первоначальный взнос», — отметила директор исследовательского центра Венера Шайдуллина.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
Лента новостей
