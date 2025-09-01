Общество

С генподрядчика взыскали более 3,8 млн рублей за содержание зеленых зон в центре Пскова

Арбитражный суд Псковской области взыскал с ООО Специализированный застройщик «Строительное управление-79» более 3,8 млн рублей в пользу ООО «ОМЕГА» за выполненные по договору субподряда работы по благоустройству зелёных зон в центре Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Дело касалось договора субподряда на выполнение комплекса работ по содержанию объектов зелёного хозяйства в центре Пскова, где общество выступает подрядчиком. Работы за февраль 2025 года выполнены в полном объеме и оплачены учреждением ООО СЗ «Строительное управление-79» в полном объеме.

Между тем, ООО СЗ «Строительное управление-79» (генподрядчик) работы ООО «ОМЕГА» (подрядчик) не оплатило, в связи с чем последнее обратилось в суд с иском о взыскании 3 809 469 рублей 87 копеек основного долга и неустойки.

Иск удовлетворен.

Кроме того, в суде рассматривается иск о взыскании с ООО СЗ «Строительное управление-79» задолженности за выполненные работы по содержанию объектов зеленого хозяйства в центре Пскова за март и апрель 2025 года.