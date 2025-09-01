«Мастер и Маргарита», «Чебурашка» и «Слово пацана»: названы лучшие отечественные экранизации за последние 5 лет

Ко Дню российского кино, который ежегодно отмечается 27 августа, «Ростелеком», книжный сервис «Литрес» и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование, чтобы выяснить, какая экранизация получила наибольшее признание зрителей и какую из грядущих премьер они ждут сильнее всего. В опросе приняли участие более 600 респондентов, которые назвали лучшие киноадаптации за последние пять лет и самые ожидаемые новинки, а также поделились предпочтениями по поводу чтения и просмотра.
Фото: «Ростелеком»
По результатам опроса, самой успешной экранизацией последних лет стал фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях (26% голосов). На втором месте расположилась семейная кинокартина Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» (17%) с Сергеем Гармашем и Полиной Максимовой. В основе фильма — цикл детской прозы Эдуарда Успенского о крокодиле Гене и Чебурашке. На третьем месте — выходивший на видеосервисе Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (16%) Жоры Крыжовникова, основанный на книге Роберта Гараева.
Из киноадаптаций, которые выйдут на экраны в ближайшие три года, самыми ожидаемыми участники опроса назвали сериал Дмитрия Тюрина «Трудно быть богом» (26%) и фильм Александра Домогарова — младшего «Отель “У погибшего альпиниста”» (22%) по одноименным повестям писателей Аркадия и Бориса Стругацких. В актерский состав работы Тюрина вошли Фёдор Бондарчук, Сергей Безруков, Никита Кологривый. В фильме Домогарова снимутся Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова и Сергей Маковецкий. Третье место в рейтинге самых ожидаемых премьер заняла картина братьев Андреасян «Вовка в Тридевятом царстве» (19%) по рассказу Вадима Коростылёва. Актерский состав пока неизвестен.
Респонденты также определили, экранизацию какого произведения, пока лишенного киноадаптации, они больше всего ждут. Лидером стал роман Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (24%), который сам автор считал неэкранизируемым. На второй строчке расположилось «сентиментальное путешествие» Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (17%), на третьей — фантасмагорический роман Мариам Петросян «Дом, в котором…» (16%) о замкнутом мире интерната для детей с ограниченными возможностями, в котором действуют собственные законы.
Несмотря на растущую популярность экранизаций, многие пользователи (45%) предпочитают сначала знакомиться с литературным произведением, а затем — с его киноверсией. Для практически такого же числа опрошенных не имеет значения, в каком порядке читать книгу и смотреть фильм (44%), а 10% респондентов любят начинать с просмотра экранизации, которая может пробудить интерес к литературной основе. Участники опроса также ответили на вопрос о том, что производит на них большее впечатление — оригинальный текст или экранизация: 38% респондентов отмечают, что чаще их впечатляет литературный источник, 22% опрошенных — на стороне превосходства адаптаций, однако почти половина (40%) не может выбрать и считает их самостоятельными произведениями.