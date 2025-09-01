Общество

Врач рассказал о быстрых способах успокоить учащенный пульс

Тахикардия сопровождает патологии, не связанные с заболеваниями сердца, такими как стресс, физнагрузка, курение, употребление алкоголя, энергетиков и кофе. Об этом рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Фото: Salov Evgeniy / Shutterstock / Fotodom

Врач рассказал, что при подобных проявлениях необходимо прекратить действие патогенных внешних воздействий, чтобы быстрее или медленнее прийти к нормализации ритма. Для этого, по его словам, можно выпить определенный успокоительный чай, пустырник, переключить мысли на приятное русло, постараться покинуть место тревоги, пишет Lenta.ru.

«Умойтесь прохладной водой и выпейте воду мелкими глотками. Сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов, чтобы включилась парасимпатическая система и нормализовался пульс. Постарайтесь сесть или лечь — такая поза способствует скорейшему успокоению», — посоветовал Умнов.

Хирург подчеркнул также, что при заболевания сердца, щитовидной железы, анемии необходимо обратиться к врачу.