Общество

В России предложили увеличить страховой стаж в декрете до трех лет за каждого ребенка

Партия «Справедливая Россия — За правду» разработала законопроект, который предполагает повышение страхового стажа в декрете с полутора до трех лет за каждого ребенка, заявил глава СРЗП Сергей Миронов.

«Мама — это тоже работа, тяжелая и ответственная, и государство должно ее ценить. Сегодня, когда страна остро нуждается в улучшении демографической ситуации, мы считаем абсолютно несправедливым, что периоды ухода за детьми засчитываются в страховой стаж с ограничениями. По нашей инициативе уход за каждым ребенком до полутора лет будет засчитываться в стаж в двойном размере», — сказал он.

Законопроект распространяется и на женщин, и на мужчин. При этом он не предполагает увеличения размера пенсии, а направлен на то, чтобы родитель смог в будущем своевременно выйти на пенсию. Чтобы претендовать на пенсию по старости, нужно достичь не только определенного возраста, но и накопить 15 лет страхового стажа (это период, в течение которого за человека уплачивались страховые взносы в Социальный фонд России) и 30 пенсионных коэффициентов, пишут «Известия».

Один из авторов инициативы депутат Марина Ким считает, что государство должно признать работу матери по уходу за ребенком полноценным трудом, а не обнулять годы, отданные детям.

«Система, которую предлагаем мы, исключает искусственные «потери» и дает уверенность в будущем: те же самые шесть лет декрета будут зачитываться как 12 лет стажа, что гарантированно обеспечит родителя достойной пенсией и возможностью в старости посвятить себя внукам», — заявила Марина Ким.