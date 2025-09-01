Общество

Стало известно, почему рекрутеры могут отказать россиянам даже до собеседования

Каждый второй работодатель (52%) признался, что иногда отказывает кандидатам по причине несоответствия профилю вакансии уже на этапе рассмотрения резюме. Еще 23% делают это регулярно. Только четверть респондентов (25%) заявили, что не сталкивались с такими ситуациями. Это показало исследование, проведенное экспертами CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru). Опрос проходил с 24 июня по 16 июля среди 274 российских работодателей.

Чаще всего несоответствие кандидатов требованиям вакансии обнаруживается при поиске рабочего персонала (22%), специалистов по продажам и обслуживанию клиентов (17%), менеджеров среднего и высшего звена (15%), административного персонала (10%), ИТ-специалистов (10%), строителей и специалистов по недвижимости (8%), а также финансистов и бухгалтеров (8%).

Наиболее распространенные причины отказов в трудоустройстве – недостаток квалификации и навыков (45%), отсутствие опыта работы (37%) и непрохождение кандидатом проверки службы безопасности (35%). Также в топ-5 вошли неумение общаться (31%) и неопрятный или вызывающий внешний вид (21%).

При этом образование (18%), возраст (15%) и даже вредные привычки (16%) играют заметно меньшую роль – именно профессиональные и коммуникативные качества кандидата сегодня оказываются решающими при отборе. Также крайне редко отказ объясняется полом (3%) и знаком зодиака (1%).

Варианты ответа «Другое»: заболевания, при которых запрещено работать в данной сфере; ложь; отсутствие необходимых для трудоустройства документов; судимость.

Ключевые причины отказов варьируются в зависимости от профессиональной принадлежности специалиста. Например, по недостатку квалификации и навыков чаще всего отказы получают кандидаты из сферы финансов и бухгалтерии (58%), продаж и обслуживания клиентов (57%), а также строительства и недвижимости (57%).

«Несоответствие навыков кандидатов ожиданиям бизнеса – все еще одна из главных проблем подбора. Особенно она ощутима в массовом найме, где часто не хватает времени на детальную предварительную проверку. Инструменты автоматизации позволяют рекрутерам на раннем этапе отсеивать заведомо неподходящих кандидатов, сокращая затраты и повышая эффективность найма», – комментирует Марина Хадина, директор по развитию Talantix.

Отсутствие опыта работы особенно заметно препятствует трудоустройству в автомобильном бизнесе (50%), среди руководителей среднего и высшего звена (48%), а также в логистике (45%) и производстве (43%).

Непрохождение проверки службы безопасности чаще всего приводит к отказам соискателям в автомобильной отрасли (55%), логистике (50%), производстве (48%) и среди рабочего персонала (44%).

Коммуникативные сложности, связанные с неумением общаться, – одна из главных причин отказа кандидатам в продажах (45%), производстве (35%) и административной сфере (33%). А неопрятный внешний вид чаще всего мешает трудоустроиться опять же административному персоналу (33%), специалистам сферы продаж (30%) и автобизнеса (25%).