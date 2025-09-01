Общество

Псковичи не хотят отдавать своих детей в частные школы — аналитики

Цифровая экосистема МТС и Центр аналитики и исследований МТС AdTech изучили мнение россиян относительно образования в частных школах. Только каждый третий пскович хотел был перевести своего ребенка из государственного в частное учебное заведение. Это самый низкий показатель по стране.

Около 70% псковичей уверены, что их детям подойдут государственные школы, и лишь чуть больше 30% респондентов хотели бы видеть своего ребенка в частном учебном заведении. В то же время в целом по стране 98% опрошенных россиян рассматривают только государственное школьное образование, однако 37% из них предпочли бы частное, если бы представилась такая возможность.

К выбору школы родители подходят прагматично: 83% отдадут или отдали своего ребенка в школу по месту фактического проживания, 36% учитывали удобство и безопасность дороги до учебного заведения. Репутация школы стала важным фактором для каждого третьего родителя, отзывы знакомых о школе учли 23% респондентов. И только 17% родителей выбирали школу по специализации и 16% по месту учебного заведения в рейтингах.

Для подготовки ребенка к школе 82% родителей используют учебники и пособия, 52% респондентов читают с детьми школьную литературу. Обучающие приложения помогают 42% опрошенным родителям, развивающие игры и игрушки — 38%, а бесплатные онлайн-ресурсы — 36%.

Вне зависимости от выбора формата обучения, родители сталкиваются с похожими проблемами: почти каждому второму респонденту не хватает времени на подготовку ребенка к школе, такое же количество жалуются на организационные сложности, еще 40% отмечают нехватку денег. Практически каждый второй родитель (48%) отмечает, что испытывает больше всего волнения перед поступлением ребенка в первый класс. Каждый четвертый родитель (25%) волнуется за выпускной 11 класс: впереди ЕГЭ и выбор высшего учебного заведения. Только 21% родителей считают стрессовым обучение в 9 классе, когда стоит выбор между дальнейшим обучением в школе и поступлением в колледж или техникум. Каждый третий родитель также сталкивается с отсутствием мотивации учиться у ребенка, но только каждый десятый ученик посещает школьного психолога для решения своих проблем.