Общество

Девятиклассник из Великих Лук примет участие в смене «КЛАССное время» в «Артеке»

Девятиклассник школы №5 в Великих Луках Даниил Быстрицкий примет участие в уникальной смене «КЛАССное время» международного детского центра «Артек». Об этом сообщил депутат Государственной Думы Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: МДЦ «Артек» детский лагерь «Хрустальный»

Даниил Быстрицкий получил путевку благодаря высоким результатам во всероссийской акции партийного проекта «Единой России» «Мир возможностей». Он вошел в число лучших в направлении «Финансовая безопасность в цифровом мире» и стал единственным представителем Псковской области на этой смене.

Смотрите также Юный великолучанин победил во всероссийской акции и получил путевку в «Артек»

«Ранее я лично встретился с Даниилом и пожелал ему успеха. Уверен, впереди его ждет насыщенная программа: образовательные модули, творческие фестивали, мастер-классы ведущих специалистов, спортивные соревнования и яркие экскурсии. Желаю Даниилу новых знаний, интересных знакомств и незабываемых впечатлений. Его упорство и стремление к развитию – отличный пример для сверстников!» — написал Александр Козловский.