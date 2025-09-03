Общество

Вера Емельянова: Такие форумы как «Ладога» - это место развития и совершенствования

На молодежном Форуме «Ладога» состоялся День регионов. В мероприятии принимает участие полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодежной политики.

Фото: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

Почетными гостями форума от Псковской области стали первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и врио министра молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев.

Программа Дня регионов на 17-м межрегиональном молодежном образовательном форуме насыщенная. Организаторы подготовили для гостей игру-квест по интерактивным станциям региональной идентичности Северо-Запада: «Дневник памяти», «Вкусы Северо-Запада», «Безопасное будущее», «Память поколений», «Тайны наряда: угадай регион!» и «Гармония семьи: музыка и диалог». Также, в рамках форума руководители субъектов России и почетные гости мероприятия высадили туи на «Аллее Героев».

В рамках Дня регионов на Межрегиональном молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога» участники форума встретились с руководителями субъектов России в формате ГосСтарт.Диалога. Вера Емельянова, вице-губернатор Псковской области, поделилась своим профессиональным опытом и ответила на вопросы участников.

«Такие молодежные форумы – это место развития и совершенствования. Это исключительная возможность встать на ступеньку выше, продвинуть себя в персональном, индивидуальном развитии и принести с собой много ценного, с чем можно поделиться с другими. А развиваясь мы становимся лучше, мы находим более эффективные и полезные способы решения любых жизненных проблем, и наши ситуации жизненные становятся для нас более понятными, более интересными и более продуктивными, поэтому подобные форумы помогают нам жить лучше», – отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

На территории форума прошла панельная дискуссия «Путеводитель по жизни: ценностный выбор как основа» с участием Полномочного представителя президента России в СЗФО и высших должностных лиц регионов СЗФО. Каждый спикер через свою историю раскрывал проблематику, над которой работают площадки форума. Все регионы - участники форума передали книги для Луганской и Донецкой народных республик. От Псковской области вице-губернатор региона Вера Емельянова передала книгу «Два капитана».

«Нам приходится бороться за историческую справедливость, противостоять попыткам реабилитации нацизма и распространению разрушительных идеологий, которые подрывают целостность нашего государства. Нельзя допустить новой волны реваншизма и искажения итогов Второй мировой войны. А самое главное – забыть те уроки прошлого, которым наши близкие, родные, отцы, деды, прадеды были свидетелями», - обратился к присутствующим полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан.

Он также объявил минуту молчания в память о жертвах фашизма, геноцида советского народа и жертв террора.

«3 сентября произошла чудовищная трагедия современной истории, истории нашего государства, это Беслан. Все помнят, что в результате нападения террористических группировок совершено страшное, беспрецедентное преступление, в результате которого погибло более 300 человек, из них более половины – это дети», - сказал Александр Гуцан.