Общество

Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Презумпция добросовестности и «закручивание гаек» в процедуре банкротства

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Банкротство и точка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На этот раз ключевой темой станет презумпция добросовестности и «закручивание гаек» в процедуре банкротства. Все нюансы вопроса ведущий Константин Калиниченко обсудит с арбитражным управляющим Ульяной Михайловой.

«Банкротство и точка» - это программа, в которой эксперты-практики раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.