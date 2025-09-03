Общество

Учения по предотвращению утечки нефти провели в Псковской области

Сотрудники ООО «Псковнефтепродукт» 3 сентября совместно с региональными спасательными службами провели масштабные учебные тренировки на территории Псковской нефтебазы. Учения проходили с целью подтверждения готовности предприятия оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением хранилищ горючего и значительным разливом нефтепродуктов, сообщили Псковской Ленте Новостей в государственном казённом учреждении Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях».

Фото здесь и далее: ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС»

Учения имитировали мгновенный разрыв наземного топливохранилища объемом 3 тысячи кубометров, приведший к распространению горючей жидкости на площади порядка 10 тысяч квадратных метров. Под контролем сотрудников ГКУ ПО «Управление оперативной дежурной службы в чрезвычайных ситуациях» проводилось согласованное взаимодействие всех задействованных подразделений, включая региональные подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций и аварийно-спасательные формирования специализированного учреждения «Северо-Западный центр "Экоспас“».

По легенде учения, произошло квазимгновенное разрушение надземного резервуара хранения топлива РВС-3000. В тренировке принимали участие силы и средства ООО «Псковнефтепродукт», Псковского аварийно-спасательного отряда ПАСФ Северо-Западного центра «ЭКОСПАС» - филиала АО «ЦАСЭО», 2 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области.

Проведенные практические мероприятия на комплексных учениях подтвердили достаточность и готовность имеющихся сил и средств для локализации и ликвидации максимально возможных объемов разливов нефтепродуктов на территории Псковской нефтебазы ООО «Псковнефтепродукт».