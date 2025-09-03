Псковcкая обл.
Общество

«Банкротство и точка»: Презумпция добросовестности и «закручивание гаек» в процедуре банкротства. ВИДЕО

04.09.2025 14:58|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Банкротство и точка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 сентября.

На этот раз ключевой темой стала презумпция добросовестности и «закручивание гаек» в процедуре банкротства. Все нюансы вопроса ведущий Константин Калиниченко обсудил с арбитражным управляющим Ульяной Михайловой.

«Банкротство и точка» - это программа, в которой эксперты-практики раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Источник: Псковская Лента Новостей
