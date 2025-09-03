Общество

Готовность региона к участию в Первом всероссийском агродиктанте обсудили в Собрании

Псковская область готовится к проведению Первого всероссийского аграрного диктанта. В региональном парламенте прошло организационное совещание под председательством руководителя комитета по экономике, АПК, экологии и природопользованию Андрея Козлова с участием представителей министерств, руководителей образовательных учреждений, координаторов и спонсоров агродиктанта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Федеральный проект, охватывающий все регионы России и проходящий в онлайн и офлайн формате, стартует 8 октября.

На территории Псковской области будет создано не менее 28 стационарных площадок, где зарегистрированные участники смогут ответить на вопросы диктанта. Основными площадками организаторы определили Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию и Псковский агротехнический колледж, расположение третьей главной площадки ещё обсуждается. По согласованию с региональным министерством образования места для проведения тестирования будут организованы в школах районов, где существуют аграрные классы, а также в других локациях с привязкой к категориям участников.

Смотрите также Псковичи смогут проверить свои знания в агродиктанте

Целевая аудитория аграрного диктанта разделена на четыре группы: дети младше 12 лет, подростки от 12 до 18 лет, взрослые без профильного образования и опыта работы в АПК, и специалисты-аграрии. «Это агрономы, руководители хозяйств, механизаторы. Думаю, было бы здорово, если бы наши сельхозтоваропроизводители организовали площадки на своих предприятиях», - призвал аграриев региона Андрей Козлов и отметил, что профессиональные аграрии есть и в депутатском корпусе Собрания, депутаты обязательно присоединятся к агродиктанту.

Содержательная часть тестов различается по степени сложности в зависимости от категории участников. Задачи масштабного проекта – продемонстрировать значимость сельского хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности России, повысить интерес к профессиям агропромышленного комплекса и популяризировать аграрные знания. «Охват тем: от истории до новых технологий», - обратил внимание Андрей Козлов, напомнив, что каждому участнику предстоит ответить на 30 вопросов за 45 минут.

Организаторы ожидают, что в дни проведения Первого всероссийского аграрного диктанта с 8 по 12 октября в нём примут участие около тысячи жителей Псковской области, в целом по стране эта цифра может превысить миллион человек. Регистрация участников уже идёт на портале https://агродиктант.рф/

Напомним, агродиктант проводится федеральным партийным проектом «Единой России» «Российское село» совместно с Россельхозбанком при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Также среди структур, поддерживающих инициативу, – Совет Федерации, Государственная Дума, Минобрнауки, РАН, Росрыболовство и ведущие отраслевые организации: «Росагролизинг», Роскачество, и Ассоциация «Народный фермер».