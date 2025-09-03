Общество

Строители приступили к покраске нового пешеходного моста в Усвятах

Работы по строительству пешеходного моста продолжаются в Усвятах, сообщается в Telegram-канале главы Усвятского района Дмитрия Петрова.

Фото: Дмитрий Петров / Telegram

Глава отметил, что уже практически полностью смонтированы основные подвесы моста.

«Строители приступили к покраске мостовых конструкций. Ведутся работы по сооружению габионов - объёмных сетчатых конструкций из металлической проволоки, наполненных камнями, главная цель которых - укрепление откосов», - добавил Дмитрий Петров.

Напомним, окончание работ планируется осенью 2025 года. Общая протяженность участка строительства с подходными путями - 450 метров. Протяжённость самого моста - 141 метр.