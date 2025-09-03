Общество

Сотрудники завода «Титан-Полимер» прошли обучение по безопасной работе на высоте

Сотрудники завода «Титан-Полимер» приняли участие в семинаре-практикуме по безопасной работе на высоте. Программа включала теоретические занятия по нормативам и требованиям охраны труда, практические тренировки по использованию страховочных систем, средств индивидуальной защиты и альпинистского оборудования, а также отработку практических действий при аварийных ситуациях и спасательных мероприятиях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фотографии: «Титан-Полимер»

Особое внимание было уделено навыкам, необходимым для обслуживания и ремонта оборудования, расположенного в труднодоступных местах и на высоте. Освоение методик безопасной работы позволяет предотвратить риск травматизма, повысить эффективность производственных процессов и обеспечить соответствие действующим требованиям охраны труда и промышленной безопасности.