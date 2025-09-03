Умер итальянский модельер Джорджо Армани

Умер культовый итальянский модельер, основатель компании Armani, один из богатейших людей Италии Джорджо Армани, сообщила крупнейшая итальянская ежедневная газета La Repubblica. Ему был 91 год.
Джорджо Армани. Фото: РИА Новости
В 1974 году Джорджо Армани впервые представил коллекцию под собственным именем. В 1975 году друг Армани, архитектор Серджо Галеотти (итал. Sergio Galeotti; 1940—1985) уговорил его открыть свою компанию и взял на себя её финансовое руководство.
В 1980—1981 годах были созданы подразделения Giorgio Armani USA, Emporio Armani и Armani Jeans.