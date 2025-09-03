Общество

Тала Нещадимова: Холодное лето – это субъективное ощущение после жары прошлых лет

Минувшее лето, по всем показателям, не было холодным. Такое ощущение сложилось на фоне жары предыдущих лет, заявила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Июль и август были по температурам выше нормы. Просто у людей сложилось впечатление, что будет как в прошлые годы "жарко-жарко". "Жарко-жарко" - это как раз не характерно для нас. То лето, которое мы с вами получили в этом году, больше отвечает климатическим нормам в Псковской области. Да, июнь был на один градус ниже средних многолетних показателей, июль выше нормы и август в норме. Поэтому сказать, было холодно, нельзя. Это субъективное ощущение, потому что не было жары прошлых лет, когда был антициклон», – сообщила Тала Нещадимова.

Она отметила, что уровень осадков в течение лета был выше нормы, но и это не редкость для Псковской области.