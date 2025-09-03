Общество

Псковичи передали семье из Витебского района останки красноармейца

Псковичи передали семье из Витебского района останки их родственника – красноармейца Романа Казакова, считавшегося пропавшим без вести, сообщила глава Новоржевского округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

Медаль «За отвагу» помогла опознать бойца.

«Вместе с руководителем поискового отряда «Пламя» Игорем Васильевым и управляющей делами администрации округа Анной Мацедонской 4 сентября передали останки героя Великой Отечественной войны, красноармейца Казакова Романа Ивановича, погибшего при освобождении Новоржевского района 9 марта 1944 года. Приняли участие в торжественной церемонии перезахоронения в деревне Задвинье Куринского сельского совета Витебского района», - рассказала Любовь Трифонова.

В марте 2025 года в окрестностях деревни Шестово Новоржевского округа участники поискового отряда «Восход» поискового объединения «Псковский рубеж» Н. Калинин и В. Карпов обнаружили сапера-разведчика 92-го отдельного саперного батальона 33-й стрелковой дивизии. Идентифицировать личность погибшего красноармейца Романа Казакова, считавшегося пропавшим без вести в октябре 1944 года, смогли по номеру медали «За отвагу».

Роман Казаков 1907 года рождения – уроженец деревни Плешки Суражского района, сейчас это современная административная территория Куринского сельсовета. По архивным документам удалось установить, что у Романа Казакова после войны оставались мать Анна Казакова, братья Макар и Петр, а также сестра Мария.

Приехал почтить память героя и его внучатый племянник витебчанин Сергей Казаков. Его и племянницу Романа Казакова – Веру – удалось разыскать благодаря совместным усилиям международных волонтеров поискового движения, газеты «Витьбичи», Витебского райисполкома и Куринского сельисполкома.

«Передала Сергею Казакову медаль и личные вещи родственника, землю с места предыдущего захоронения, наградной лист, а также две книги, рассказывающие об истории освобождения Новоржевского района. Сергей Казаков поблагодарил поисковиков, нашу делегацию и райисполком Витебского района за возможность перезахоронить его родственника на малой родине», - уточнила Любовь Трифонова.

На церемонии присутствовали председатель районного Совета депутатов, прокурор района, военный комиссар города Витебска, Витебского и Лиозненского районов, председатель Витебской областной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира», благочинный Витебского районного благочиния, родственники красноармейца, а также представители общественности, руководители районных общественных объединений, кадеты и учащиеся учреждений образований Витебского района, российские и белорусские поисковики-общественники.

«Мы благодарны белорусским и российским поисковикам, которые продолжают искать погибших в годы Великой Отечественной войны солдат, их родственников, возвращая тем самым имена павших героев из небытия», – отметил председатель Витебского районного Совета депутатов Виктор Дорожкин.

«Еще один безымянный солдат приобрел имя и был похоронен с почестями! Память о героях Великой Отечественной войны никогда не уйдет в забвенье!» - заключила Любовь Трифонова.