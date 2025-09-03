Общество

В выходные на Земле ожидаются слабые магнитные бури

Слабые магнитные бури прогнозируются на Земле в эти выходные, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Изображение создано нейросетью «Шедеврум»

«В четверг, 4 сентября, примерно в 22:15 по московскому времени, близко к центру солнечного диска произошел выброс протуберанца, что вызвало очень слабый выброс корональной массы, который может оказать воздействие на геомагнитное поле Земли в воскресенье, 7 сентября», - написал он.

По словам синоптика, выброс может наложиться на «ожидаемый поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры, расположенной на удачной позиции» для попадания его на планету. Уточняется, что из-за этого в выходные прогнозируются возмущения геомагнитного поля, временами достигающие уровня слабых магнитных бурь класса G1.