Врач рассказала о пользе и вреде инжира

Инжир положительно влияет на работу сердца, а также улучшает работу кишечника за счет высокого содержания клетчатки, однако избыточное употребление инжира может стать причиной диареи и вздутия, рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

«Польза инжира заключается в том, что он содержит много клетчатки, улучшает работу кишечника, богат калием, соответственно, полезен для сердца и давления, содержит железо, помогает при склонности к анемии. Сушеный инжир – это хороший источник кальция», — сказала Волкова.

Однако, по словам диетолога, людям с диабетом и лишним весом следует с осторожностью употреблять плод из-за высокого содержания в нем сахара, особенно в сушеном виде, пишет РИА Новости.

«Также он (Инжир. – прим. ред.) может вызвать вздутие и диарею при избыточном употреблении», — добавила Волкова.

Так, по словам диетолога, оптимально съедать по 150–200 граммов в день свежего инжира и по 30–40 граммов сушеного инжира.