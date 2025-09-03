Общество

В ГД предложили ввести «Карту Достоевского» для покупки книг подростками

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минкультуры Ольге Любимовой с предложением ввести «Карту Достоевского» - именную банковскую карту для учащихся в возрасте от 14-ти до 18-ти лет с ежегодным пополнением на 10 тысяч рублей для приобретения книг.

«В рамках реализации задач по укреплению духовно-нравственных ценностей в молодежной среде прошу Вас (главу Минкультуры - ред.) рассмотреть возможность разработки и запуска нового культурно-просветительского проекта для школьников: "Карта Достоевского" (по успешному образцу "Пушкинской карты")», - говорится в обращении.

В документе отмечается, что суть инициативы заключается в предоставлении учащимся в возрасте от 14-ти до 18-ти лет именной банковской карты с ежегодным пополнением на сумму в 10 тысяч рублей для приобретения книг, соответствующих утвержденным критериям, в специализированных книжных магазинах, пишет РИА Новости.

«Для обеспечения воспитательного и образовательного эффекта, а также в соответствии с государственной политикой в сфере культуры средства "Карты Достоевского" предлагается разрешить тратить на произведения русской и зарубежной классической литературы, входящие в школьную программу и золотой фонд мировой литературы, произведения современных российских авторов, получившие положительные отзывы экспертного сообщества, а также на историческую и научно-популярную литературу. Приоритет должен оставаться за отечественными издательствами», - подчеркивается в обращении.

Согласно предложению, средства карты не смогут быть использованы для приобретения литературы, содержащей признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, экстремизма, насилия, жестокости и иной информации, запрещенной для распространения среди детей согласно законам, а также литературы, включенной в список экстремистских материалов, бульварной литературы низкого художественного качества и книг иностранных издательств, за исключением классической зарубежной литературы в переводах российских издательств.

«Для разработки и утверждения детального перечня критериев предлагается создать рабочую группу с привлечением экспертов из Минкультуры России, Минпросвещения России, Российской академии образования и представителей ведущих библиотек», - сказано в документе.

По мнению вице-спикера Госдумы, реализация проекта "Карта Достоевского" станет значимым шагом в поддержке чтения среди молодежи, отечественных издателей и книготорговцев, а также будет способствовать укреплению культурного суверенитета РФ.

«Россия исторически славилась как одна из самых читающих стран в мире, где литература является не только источником знаний, но и фундаментом формирования духовно-нравственных ориентиров. Сохранение и укрепление этого статуса в условиях современных вызовов является важнейшей государственной задачей, отвечающей целям национальной безопасности и культурного суверенитета страны», - считает Чернышов.

В Российской Федерации за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних с применением сети предусмотрено наказание для должностных лиц - от 400 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 2 до 5 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.