День озера Байкал в России празднуют в России

«Славное море — священный Байкал...» — это неповторимо прекрасное сибирское озеро не может оставить равнодушным ни поэтов, ни ученых, ни просто туристов из многих стран. Бай-Куль — Байкал — в переводе с тюркского «богатое озеро».

В целях усиления значимости этого уникального природного явления и привлечения широкой общественности к участию в мероприятиях по сохранению озера в 1999 году был учрежден День Байкала, который отмечается в первое воскресенье сентября.

Сначала его празднование было установлено на четвертое воскресенье августа. С 2008 года решением Законодательного Собрания Иркутской области РФ этот праздник перенесли на второе воскресенье сентября, а постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 18 февраля 2015 года празднование Дня Байкала было установлено на первое воскресенье сентября.

К настоящему времени День Байкала получил общероссийское и общемировое признание, стал важной и популярной датой в экологическом календаре. Появились новые и добрые традиции. Например, в Иркутске к этому Дню приурочено проведение фотовыставок, конкурсов, лекций, кинопоказов и театрализованных представлений, пишет calend.ru.

Многие общественные акции, научные, культурные и спортивные мероприятия проходят под эгидой Дня Байкала в течение всего года. Это кинофестивали, выставки художников и фотовыставки, коллективные выезды юных и взрослых художников на Байкал для проведения пленэров, конкурсы прикладного народного творчества, викторины, экологические субботники, акции по уборке мусора с побережий и другие. День Байкала — это не просто праздник, это напоминание каждому из нас о том, как важно бережно относиться к природе.