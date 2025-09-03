Псковcкая обл.
Общество

Щенкам вредно надолго оставаться со своей матерью, сказал кинолог

07.09.2025 12:00|ПсковКомментариев: 0

Возраст 2,5-3 месяца, в котором обычно щенки попадают к хозяевам, для собак оптимален, и переживать из-за того, что детеныши или их мать будут страдать от расставания, не стоит, сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Это очередной типичный случай антропоморфизма, когда человек приписывает собаке человеческие качества. В нашем случае в плане родительства действительно все намного сложнее. Мы несем ответственность за потомство намного дольше и не теряем социальные связи на протяжении всей жизни. В случае собак длительная привязанность им не нужна. Это даже опасно с точки зрения биологии для выживания и адаптации», - сказал агентству Голубев.

Президент РКФ назвал мифом распространенное убеждение, что каждый питомец должен хотя бы раз произвести потомство. По его словам, беременность для собаки - крайне тяжелый истощающий процесс. К тому же, воспроизводством потомства должен заниматься профессиональный заводчик для сохранения качеств какой-либо породы, отметил кинолог.

Говоря о долгосрочных эмоциональных связях, Голубев подчеркнул, что в первую очередь собаки выстраивают их с человеком. В то же время связь с щенками и потребность обеспечить им выживание собака испытывает только до тех пор, пока они беспомощны, уточнил президент Российской кинологической федерации. Такой период, в среднем занимающий два месяца, совпадает с временем вскармливания, добавил кинолог. После этого щенки переходят на прикорм, начинают активно изучать мир, собака перестает кормить их, и ее привязанность ослабевает, заявил Голубев.

«Питомец может продолжать ассоциировать их как своих щенков, но пользы от этой привязанности уже не будет никакой. У малышей начинается важный период адаптации и социализации. Рано или поздно потомство научится жить самостоятельно. Без этого навыка в природе оно просто не выживет. Не нужны устойчивые продолжительные связи и родителям: они будут ограничивать их безопасность», - рассказал президент РКФ о том, что будет, если щенков не оторвать от матери.

Кинолог обратил внимание, что в ходе одомашнивания инстинкт защиты щенков еще больше отошел на второй план. Для питомца его хозяин всегда стоит на первом месте, а привязанность к малышам носит временный характер, указал Голубев. Когда процесс вскармливания заканчивается, часто собака становится даже спокойнее, поделился президент Российской кинологической федерации, пишет РИА Новости.

«Вывод: нельзя приобретать щенка в раннем возрасте, до двух месяцев точно, когда он еще зависит от вскармливания. Также малыш должен пройти еще у заводчика первый курс вакцинации. После этого момента передавать щенка в семью можно: оптимальный момент - примерно три месяца. После завершения процесса вскармливания собака-мама переключает внимание на другие ресурсы», - заключил кинолог.​

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
