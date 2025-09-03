Общество

Эксперт перечислил основные факторы, влияющие на рождаемость в России

Здравоохранение, образование и инфраструктура жилья - основные факторы для российской молодежи, влияющие на принятие молодыми людьми решения по рождению детей, рассказал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов.

«Рождаемость продолжает у нас снижаться, но очень много предпринимается государством для того, чтобы эту ситуацию переломить... Мы понимаем, что не только меры социального характера, экономические меры, но там очень много: здравоохранение, образование, инфраструктура - все это влияет на поведение демографическое, на то, создаются ли семьи, рождаются ли дети или нет», - сказал агентству Абрамов.

По словам главы Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», в российском обществе есть большой запрос на материальную поддержку семей государством: материнский капитал, выплаты от работодателя, пишет РИА Новости.

«Все эти направления связаны с социально-экономической поддержкой государства. Они очень востребованы у наших молодых граждан. Я надеюсь, они помогут нам поменять повестку, и от повестки не очень веселой все-таки перейти к растущему тренду», - добавил председатель Общественного совета при Минтруде.

Десятый Восточный экономический форум проходил со среды по субботу во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания».