Общество

Большинство регионов России ужесточили требования к продаже алкоголя

07.09.2025 16:20|ПсковКомментариев: 0

Большинство российских регионов воспользовались правом закона о борьбе с «наливайками» и ужесточили требования по продаже алкоголя на своей территории. Многие из них при этом намерены усиливать ограничения, рассказали в регионах.

«Наша цель - системное решение проблемы: снижение алкоголизации, сохранение здоровья населения, защита прав жителей и искоренение «псевдоресторанов», нарушающих общественный порядок», - сообщил председатель Государственного совета Чувашии, заслуженный врач Чувашской Республики Леонид Черкесов.

Большинство действующих сегодня ограничений сокращает время продажи в магазинах и торговых точках - отдельно стоящих и тех, что расположены в многоквартирных домах. Федеральный запрет действует на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00, но, например, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре запрещена розничная продажа алкоголя с 20:00 до 08:00 утра. В Новгородской области также нельзя с 20:00 до 08:00 продавать алкоголь в торговых точках многоквартирных домов. В Калининградской, наоборот, в заведениях общепита многоквартирных домах продавать можно (до 23:00), но в обычных магазинах запрет действует с 21:00 до 11:00. В Иркутской области запрещено продавать алкоголь в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах с 21:00 по 9:00 следующего дня.

В Санкт-Петербурге с 1 сентября запрещено продавать алкогольную продукцию в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах с 22:00 до 11:00 следующего дня.

Самые громкие ограничения были введены в Вологодской области. Там с 1 марта 2025 года алкоголь продается по будням с 12:00 до 14:00 и без ограничений в выходные дни и отдельные праздники. Эти ограничения не касаются кафе и ресторанов. Расширен список праздничных дней, когда продажа алкоголя запрещена. В результате в области закрылись более 360 алкомаркетов из 610. Прекратила продажу горячительных напитков сеть магазинов «Красное и Белое» в связи с приостановкой лицензии из-за нарушений. Компания намерена добиться открытия алкомаркетов в судебном порядке. Другая сеть «Северный градус» также приостановила продажу спиртного из-за нарушений, который привели к приостановке действия лицензии.

Но самые строгие ограничения по стране действуют в одном из сел Иркутской области - селе Хамакар Катангского района, выяснил. Там купить алкоголь можно только в пятницу с 17:00 до 20:00. Такое решение жители села приняли на сходе, прошедшем несколько лет назад.

В регионах РФ неоднократно говорили, что с интересом наблюдают за решениями Вологодских властей и не исключали, что применят их - полностью или частично - в своем регионе.

«Введение дополнительных ограничений на продажу алкоголя в Адыгее не планируется, однако если опыт Вологодской области - продавать алкоголь два часа в день - окажется успешным, власти республики обязательно его изучат», - сказали в пресс-службе главы Адыгеи.

Как говорил в интервью глава Камчатки Владимир Солодов, любое ограничение продажи легального алкоголя приводит к росту нелегальных продаж, и он не сторонник резких действий, однако за опытом других регионов власти будут «очень внимательно смотреть».

Спикер Новгородской областной думы Юрий Бобрышев отмечал, что под «наливайками» подразумевается «псевдообщепит» - заведения, которые под видом предприятий общественного питания продают алкоголь в ночное время». Он отмечал, что «это недобросовестный бизнес, от соседства с которым страдают жители многоквартирных домов». В этом регионе уже сократили время продажи в таких заведениях с 22:00 до 08:00 мск следующего дня.

В Калининградской области обсуждается вопрос о сокращении времени продажи алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, до 21:00, как это установлено для розничных магазинов. Отмечалось, что это позволит обеспечить равную конкурентоспособную среду и поможет бороться с «наливайками», на которые жалуются жители.

В Чувашии согласны с Калининградом: пока власти вводят ограничения на продажу алкоголя в многоквартирных домах, не ограничивая при этом работу ресторанов. Ночные точки продажи маскируются под рестораны, используя добровольность ГОСТов для обхода запретов. Чтобы закрыть данный пробел, Госсовет Чувашии разработал предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, регулирующее производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. «Наша инициатива лишает недобросовестные заведения возможности круглосуточной торговли спиртным под прикрытием «культурного отдыха». Проект закона мы также направили во все законодательные органы субъектов России - коллеги нас поддержали. Теперь мы планируем рассмотреть вышеназванный законопроект на ближайшей сессии Госсовета Чувашии и затем направить его в Государственную Думу», - сообщил Леонид Черкесов.

Согласно данным Министерства здравоохранения РФ, Карелия по итогам 2024 года заняла первое место среди субъектов страны по показателю розничных продаж алкоголя на душу населения. Здесь запрещена продажа алкоголя с 22:00 мск до 10:00 мск в объектах общепита, находящихся в многоквартирных домах. Власти региона подготовили программу сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Основная ее часть включает не меры по ограничению доступности такой продукции, а именно мероприятия медицинской направленности. Тем не менее, с 1 марта 2026 года в регионе могут ввести запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах на территории подвальных, подземных и цокольных этажей многоквартирных домов, и ограничить торговлю в других торговых точках в домах.

В Самарской области с 9 октября 2025 года чтобы заниматься розничной продажей алкоголя, организации должны будут иметь уставный капитал не менее 500 тыс. рублей. В Республике Коми алкоголь продавался с 8:00 до 22:00. С 1 сентября введен запрет на торговлю спиртным с 21:00 до 10:00. Далее предлагается поэтапно увеличивать время запрета: с 1 марта 2026 года - с 21:00 до 11:00, с 1 марта 2027 года - с 21:00 до 13:00.

Председатель комитета по экономической политике Заксобрания Ростовской области Игорь Бураков прогнозирует, что законодательство в части реализации алкогольной и табачной продукции по стране в целом будет ужесточаться. «Это связано с вопросом улучшения демографии и увеличения продолжительности жизни. Однако здесь важно сохранять баланс и не уходить только в запретительные меры. Мы не должны дать импульс для развития теневого рынка», - сказал он.

В Нижегородской области подготовлен проект закона, разрешающий продажу алкоголя по выходным, нерабочим и праздничным дням только с 10:00 до 16:00. Кроме того, с понедельника по пятницу время продажи планировалось сократить до 20:00. Сейчас алкоголь в регионе можно продавать с 9:00 до 22:00. Как сообщили в областном правительстве, проект закона в 2025 году дважды прошел процедуру оценки регулирующего воздействия, пишет ТАСС

В Красноярском крае с весны следующего года нельзя будет продавать алкоголь в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающей территории с 21:00 до 10:00.

Источник: Псковская Лента Новостей
