Общество

В России создали тест на иммунитет к холере

В России зарегистрировали тест-систему на иммунитет к холере. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума.

«Это система, которая определяет иммунитет к холере, который сформировался или после перенесенной болезни, или после вакцинации», — рассказала она на полях Восточного экономического форума.

По словам Поповой, новая система позволяет определять иммуноглобулины А и М, и G, то есть определить, как давно человек заразился и как давно он переболел холерой, что помогает углубить эпидемиологический анализ, пишет РИА Новости.