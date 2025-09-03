Общество

Умер легендарный русский писатель-фантаст Василий Головачев

Ушел из жизни Василий Васильевич Головачев, гранд-мастер отечественной фантастики. В июне Василий Васильевич отмечал свое 77-летие.

Головачев родился в 1948 году в Жуковке, Брянская область. Карьера - с конца 1960-х, он начал ее в редакции «Молодой гвардии» под руководством Владимира Щербакова.

Василий Головачев - лауреат огромного количества премий и, по ряду оценок, - «писатель-фантаст № 1» в России, пишет «Российская газета».

На его счету более шестидесяти романов, под сотню рассказов и повестей. Его циклы «Бич времени», «Черный человек», «Смерш-2» - знаковые для российской жанровой литературы. Об уходе коллеги сообщил в Сети писатель-фантаст, сценарист и драматург Эдуард Геворкян.