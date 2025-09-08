Общество

За неделю у псковичей изъяли 16 единиц оружия и 25 патронов

С 1 по 7 сентября росгвардейцы провели 37 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Выявили 14 административных правонарушений, изъяли 16 единиц оружия и 25 патронов.

Управление Росгвардии напоминает о порядке хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия. Эти правила регулируются федеральным законом «Об оружии». Как напомнили в ведомстве, оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, обеспечивающем его сохранность, безопасность и исключающем доступ посторонних лиц.