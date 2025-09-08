Общество

Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября

Прощание с помощником депутата Псковского областного Собрания Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей собственные источники.

Фото: Дарья Сиротина / «ВКонтакте»

Прощание состоится в 11.00 у морга городского филиала Псковской областной клинической больницы по адресу: улица Коммунальная, 23. Похороны пройдут в среду, 10 сентября, в Пустошке.

Напомним, Дарья Сиротина скончалась в возрасте 34 лет. Ранее она работала в Псковском городском молодежном центре, начальником отдела по работе со СМИ в администрации города Пскова. Последнее место работы - Псковское областное Собрание депутатов.