Общество

В Пскове открылся ресторан грузинской кухни GURAVI

Торжественное открытие ресторана грузинской кухни GURAVI состоялось на Октябрьском проспекте, 40 в Пскове. Новый проект обещает стать заметным местом на гастрономической карте города.

Ресторан предлагает гостям традиционные блюда Грузии в современном исполнении, акцентируя внимание на качестве продуктов и атмосфере. Интерьер объединяет элементы национального колорита и актуального дизайна, создавая стильное и при этом по-домашнему тёплое пространство.

GURAVI обещает стать новым центром притяжения для тех, кто ценит аутентичность, стиль и высокий уровень сервиса.

Реклама: ИП Салопова Ю.В. Erid: 2SDnjepjb8A