В 2025 году спрос на антидепрессанты вырос почти на 40%

С начала 2025 года в России было продано почти 13 млн упаковок антидепрессантов — это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в аналитической компании RNC Pharma.

«Суммарно за первые семь месяцев 2025 года в нашей стране было реализовано 12,9 млн упаковок антидепрессантов на 10,6 млрд рублей», — уточнили там.

По данным аналитиков, спрос на препараты против депрессии начал стремительно расти в июле 2025 года. Он оказался выше на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Наибольший спрос на антидепрессанты в этом году наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Помимо этого, по сравнению с прошлым годом почти вдвое увеличились продажи в Самарской и Калининградской областях. Как отмечают эксперты, россияне чаще всего покупают эти препараты в начале весны, в конце лета и в начале осени, пишут «Известия».

В целом спрос на антидепрессанты повышается с каждым годом, отметили аналитики Headway Company. Так, в 2023 году объем закупок таких лекарств составил 733 млн рублей, а в 2024 году — 743 млн рублей.