ещё Общество
 
 
 
Самое популярное
 
Общество

Найдены родственники погибшего на Псковщине сержанта Красной Армии

09.09.2025 11:20|ПсковКомментариев: 0

Найти родственников погибшего в Псковской области бойца Красной Армии удалось поисковикам, сообщается в Telegram-канале поискового отряда «След "Пантеры"».

Фотографии: «След "Пантеры"»

«Отличные новости! Найдены родственники сержанта Леонида Расторгуева, останки которого были подняты во время Международной молодежной "Вахты Памяти - 2025" в Невельском районе», - сообщили поисковики.

В ходе экспедиционных работ в деревне Самозвоново молодёжный поисковый отряд «Грифон» Новосокольнического района обнаружил медаль «За боевые заслуги» рядом с останками бойца. 

«По награде поисковики смогли установить имя погибшего. Им оказался Леонид Иванович Расторгуев 1923 года рождения, уроженец города Барнаул. Сегодня пришли радостные новости — найдена племянница героя! В семье бережно хранят память о дяде, его фото и письмо с фронта», - добавили в отряде.

Напомним, на территории Невельского района с 1 по 10 августа проходила международная молодежная «Вахта памяти» «Невельский фронт-2025».

Источник: Псковская Лента Новостей
