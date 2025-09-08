Общество

День памяти островских подпольщиков отметили торжественно-траурным митингом

День памяти островских подпольщиков, зверски замученных немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, отметили торжественно-траурным митингом, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров/ Telegram

«По сложившейся традиции, в этот день представители детских и молодёжных общественных организаций и объединений города совершили марш-поход к месту гибели подпольщиков в Тишинском лесу, где установлен памятный обелиск», - сказал Дмитрий Быстров.

У обелиска состоялся митинг, на котором присутствовали представители органов местного самоуправления, ветераны труда и Вооружённых Сил, активисты детских молодёжных общественных организаций и их наставники, общественность.

С приветственными словами к участникам митинга обратились: заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова и председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённый Сил и правоохранительных органов Вячеслав Коев. Выступающие подчеркнули важность сохранения памяти среди молодого поколения о героических подвигах сверстников, их борьбе с немецко-фашистскими оккупантами и способности к самопожертвованию ради жизни других людей и ради будущего. Они поблагодарили дочь и внучку подпольщицы Милы Филипповой за то, что они нашли возможность присутствовать на памятном мероприятии.

Участники митинга возложили к обелиску цветы и минутой молчания почтили память расстрелянных в Тишинском лесу подпольщиков: Людмилы Филипповой, Олега Серебренникова, Льва Судакова, Александра Митрофанова и разведчицы Зои Кругловой, которые погибли в сентябре 1943 года. А также земляков, погибших в ходе специальной военной операции, идущей на Украине.

После митинга состоялась торжественная церемония вступления в ряды местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». 24 ученика из СШ № 4 и островской гимназии дали обещание стать активными участниками деятельности «Движения первых», горячо любить свою Родину и служить на благо Отечества, укреплять единство народов нашей страны, хранить историческую память и передавать её следующим поколениям.

По завершению памятного мероприятия ветераны и представители муниципалитета возложили цветы к могилам подпольщиков, захороненных на старом городском кладбище.