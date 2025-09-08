Общество

В РФ ожидается волна хакерских атак на систему онлайн-голосования

В Единый день голосования, который пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ, ожидается мощная волна атак на систему ДЭГ, сообщил сопредседатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов.

«Пик хакерских атак наверняка придется на первый день, но каких-то значимых последствий для системы мы не ожидаем. Если в течение первого дня мошенникам не удается [успешно совершить хакерскую атаку], то у многих азарт угасает и они это дело оставляют», — сказал председатель ТИК ДЭГ.

«Хакерскими атаками занимаются, как правило, либо в политических целях, либо для саморекламы на черном рынке услуг. На ближайших выборах вряд ли будут задействованы спецслужбы иностранных государств. На сегодня система ДЭГ полностью готова к проведению голосования», — сказал Артамонов.

«Она прошла 3–4 сентября общероссийское тестирование в той же конфигурации, в которой она будет использоваться на выборах. Замечаний по результатам этого тестирования ни у наблюдателей, ни у комиссии не возникло», — пояснил он.

Электронное голосование пройдет в 24 регионах РФ. Для участия в нем россиянам нужно заранее подать заявление на портале «Госуслуги». 20 августа председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что почти 870 тыс. избирателей оформили заявку на участие в ДЭГ, что побило рекорд прошлого года, пишут «Известия».