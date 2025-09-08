Икра с утра — не роскошь: где в Пскове подают особенные завтраки

В грузинском ресторане GURAVI появились завтраки.
С 9:00 до 12:00 гостей ждёт меню, которое объединяет привычные утренние блюда и национальные акценты.
Для тех, кто ценит лёгкость, подают блины со шпинатом и красной икрой, омлет с красной рыбой и свежей зеленью. А для любителей основательно подкрепиться создан «большой грузинский завтрак» - с люля-кебабом.
Гостей также ждут каши, сырники и другие сытные блюда для правильного начала дня.
Напомним, грузинский ресторан GURAVI работает по адресу: Октябрьский пр-т, д. 40.
Реклама: ИП Салопова Ю.В. ИНН 602701439075. Erid: 2SDnjeu2D8z