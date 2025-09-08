Общество

Икра с утра — не роскошь: где в Пскове подают особенные завтраки

В грузинском ресторане GURAVI появились завтраки.

С 9:00 до 12:00 гостей ждёт меню, которое объединяет привычные утренние блюда и национальные акценты.

Для тех, кто ценит лёгкость, подают блины со шпинатом и красной икрой, омлет с красной рыбой и свежей зеленью. А для любителей основательно подкрепиться создан «большой грузинский завтрак» - с люля-кебабом.

Гостей также ждут каши, сырники и другие сытные блюда для правильного начала дня.

Напомним, грузинский ресторан GURAVI работает по адресу: Октябрьский пр-т, д. 40.

