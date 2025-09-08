Общество

Всероссийский День трезвости отмечают 11 сентября

Ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский День трезвости, в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни.

В 1913 году, по инициативе служителей Православной Церкви, в России был проведен первый День трезвости. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи (по новому стилю — это 11 сентября), во время которого следует соблюдать строгий пост.

В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником.

В настоящее время в храмах проводятся акции «Поставь свечу об исцелении страдающих недугом пьянства», а желающие получить выздоровление от напасти возносят молитвы к иконе «Неупиваемая Чаша», дарующей исцеление от болезней, алкоголизма и наркомании. Священники рекомендуют провести этот день в действии – сходить в храм, поставить свечу и помолиться за всех, страдающих недугом пьянства, пишет calend.ru.

По стандартам ВОЗ, граница потребления алкоголя, после которой начинается деградация общества, составляет 8 литров спирта на человека в год. Полностью безопасного уровня алкоголя не существует, даже минимальные дозы повышают риск онкологических заболеваний и гипертонии.

В 1913 году в России потребление алкоголя на душу населения составляло 4,7 литра в год, а 43% мужчин были трезвенниками. К 1979 году доля непьющих мужчин снизилась до 0,6%, а в 2010-х годах — до 18 литров на душу населения. Однако за последние 10 лет удалось значительно сократить потребление алкоголя.

Всероссийский День трезвости важен для осознанного выбора трезвого образа жизни. В этот день проводятся акции, выставки и флешмобы, а Минздрав России объявляет Неделю сокращения потребления алкоголя.