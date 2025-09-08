Общество

В «Разговоры о важном» предложили включить тему безопасного обращения с ИИ.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращения министру просвещения РФ Сергею Кравцову и главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением включить в программу внеурочных занятий «Разговоры о важном» тему безопасного обращения с искусственным интеллектом.

«Прошу Вас рассмотреть возможность разработки и включения в программу внеурочных занятий "Разговоры о важном" для учащихся 5-11 классов специального модуля, посвященного безопасному и ответственному взаимодействию с технологиями искусственного интеллекта», — сказано в документах.

Отмечается, что содержание модуля должно соответствовать возрасту школьников: для учащихся 5-7 классов целесообразно сделать акцент на базовых правилах гигиены общения и критическом восприятии контента, для 8-9 классов — на осознанном использовании и этике, а для старшеклассников — на глубоком понимании технологий, правовых аспектах и оценке рисков, пишет РИА Новости, ссылаясь на документ.

«Сила и актуальность проекта "Разговоры о важном" должна заключаться в его способности быть адаптивным — чутко реагировать на самые острые и насущные вызовы времени, а не ограничиваться заранее утвержденным и статичным списком тем. Убежден, что именно такие новые, стремительные и опасные тренды и должны становиться предметом немедленного обсуждения на этих занятиях. Это та самая "важность", которая диктуется не планом, а самой жизнью», — добавляется в обращениях.

Как рассказал Борис Чернышов, искусственный интеллект — это не просто «умный поиск», а мощнейший инструмент влияния, который учится в том числе на слабостях человека и уже может влиять на людей, особенно на «неокрепшие детские умы».

«Пример — трагический случай с подростком за рубежом, которого нейросеть довела до суицида. Представьте на секунду, что это мог быть ваш ребенок. Вроде бы просто сидит в телефоне, а в это время бездушный алгоритм методично, шаг за шагом, ведет его к краю. Чтобы подобное никогда не повторилось, мы должны действовать на опережение. Как отец я убежден: наша общая задача — создать для детей безопасную цифровую среду. Нам нужны не запреты, а иммунитет. Иммунитет от цифрового зла, который можно выработать только знанием», — заключил он.