Общество

МегаФон запустил доступ к «белому списку» ресурсов в период ограничений

МегаФон прокомментировал введение доступа к востребованным интернет-сервисам в периоды ограничений. Для клиентов компании такая возможность уже введена.

Фото: МегаФон

Сайты из так называемого «белого списка» Минцифры РФ будут доступны гражданам в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности.

Механизм уже работает на сети МегаФона по всей стране, отметили в компании.

В частности, речь идет о крупнейших маркетплейсах (Ozon и Wildberries), социальных сетях (ВКонтаке, Одноклассники), онлайн платформах для взаимодействия с госорганами (Госуслуги, Федеральная платформа дистанционного электронного голосования), национальном мессенджере MAX.

Также в перечень ресурсов, доступных во время ограничений, вошли сервисы Яндекса, Майл.Ру, Дзен, Авито и Rutube, а также платежная система Мир, сайты правительства РФ и администрации президента России.

Кроме того, абонентам будет всегда доступен сайт МегаФона и приложение.

«Никаких дополнительных настроек для использования этих ресурсов от наших абонентов не требуется», - отметили в компании.