В Псковской области изменят размеры окладов медработников

В Псковской области изменят размеры окладов медработников, следует из постановления правительства, опубликованного на сайте нормативных правовых актов региона.

Постановление вступает в силу с 1 октября.

В таблицах ниже представлены новые размеры окладов и ставок заработной платы работников медицинских организаций Псковской области на основе отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп.

Ранее сообщалось, что оклады бюджетников в Псковской области проиндексируют на 4,5% с 1 октября.