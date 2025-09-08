Общество

Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»

Гость студии - председатель Общественной палаты Псковской области, член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Александр Седунов.

Тема программы - Псков в годы оккупации (1941 - 1944). Как в годы оккупации было выстроено управление? Как работала экономика? Как псковичи переносили режим чудовищного террора? Об этом и не только — в эфире. Ведущий — Олег Добрынин.

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.