Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»

Начинается видеотрансляция нового выпуска программы «Летопись воинской славы Псковской земли».
Гость студии - председатель Общественной палаты Псковской области, член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Александр Седунов.
Тема программы - Псков в годы оккупации (1941 - 1944). Как в годы оккупации было выстроено управление? Как работала экономика? Как псковичи переносили режим чудовищного террора? Об этом и не только — в эфире. Ведущий — Олег Добрынин.
Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.