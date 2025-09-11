Общество

Специалисты обнаружили вредителя в луковицах тюльпанов из Германии в Псковской области

При проведении карантинного фитосанитарного контроля трёх импортных партий луковиц тюльпанов разных сортов в количестве 46 000 штук, выращенных в Германии, на складе временного хранения в Псковской области были выявлены живые имаго насекомых, по морфологическим признакам схожие с карантинным вредным организмом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

По результатам лабораторных исследований в луковицах тюльпанов было подтверждено наличие карантинного объекта - западного цветочного трипса.

В целях недопущения распространения карантинных объектов на территории Российской Федерации выпуск заражённых цветов на территорию Российской Федерации запрещен, по решению собственников цветы будут уничтожены.