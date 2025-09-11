Общество

Осень принесет новые вкусовые открытия

В семейном кафе «СОЛЬ» готовят приятные сюрпризы для гостей. Команда заведения активно работает над обновлением меню.

Фото здесь и далее: «СОЛЬ»

«СОЛЬ» остаётся местом, где ценят вкус, гармонию и уют. В обновлённом меню будет внимание к деталям, современный подход к любимым блюдам и неожиданные гастрономические находки.

Особое внимание по-прежнему уделяется атмосфере: комфортный интерьер, игровой уголок для маленьких гостей и продуманное детское меню делают кафе местом, куда хочется возвращаться.

Новинки появятся уже в октябре.

Семейное кафе «СОЛЬ» находится на Балтийской, 7 (Борисовичи).

Реклама: ИП Салопова Ю.В. ИНН 602701439075 Erid: 2SDnjcuVtwY