Общество

«Сад памяти» открыли в локнянской деревне Прискуха

В деревне Прискуха Локнянского муниципального округа открылся «Сад памяти» в честь героев Великой Отечественной войны, сообщили глава округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram-канал

Глава рассказал, что проект «Без права на забвение» реализовал ТОС «Селяночка».

«Это символ любви, памяти и уважения к тем, кто подарил нам жизнь и мирное будущее. Наши предки отстояли страну, а мы — обязаны сохранить их подвиг в сердцах и в наших делах», - говорится в посте Ивана Белугина.

Отдельные слова благодарности он высказал в сторону председателя ТОСа Оксаны Чеботарь.

«Благодарю всех, кто помог воплотить этот проект, низкий поклон председателю ТОСа, нашей незаменимой активистке Оксане Борисовне Чеботарь. Она сплотила вокруг себя односельчан, оформила идею и реализовала проект. Уверен, что "Сад памяти" станет местом, куда будут приходить семьи, дети, чтобы поклониться и вспомнить тех, кто дал нам право жить!» - заключил Иван Белугин.