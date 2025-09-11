Общество

Магнитные бури прогнозируются на Земле в выходные

Магнитные бури среднего уровня ожидаются на Земле в выходные из-за появления на Солнце крупной корональной дыры, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН в четверг.

«Довольно значительное изменение геомагнитной обстановки, в том числе формирование новых магнитных бурь 2 и 3 уровней по 5-балльной шкале, предварительно ожидается в эти выходные, начиная с 13-14 сентября, из-за появления на видимой стороне Солнца необычно крупной экваториальной корональной дыры, расположенной в плоскости вращения планет», - говорится в сообщении лаборатории.

В нем отмечается, что сегодня в результате вращения Солнца корональная дыра вышла в центр видимого солнечного диска.

«Это означает, что формируемые здесь потоки высокоскоростного солнечного ветра теперь направлены в сторону Земли и достигнут её орбиты примерно через трое суток», - приводит сообщение ученых «Интерфакс».