Общество

В среднем псковичи тратят на чаты 30% рабочего времени — опрос

12.09.2025 09:39

Сегодня 41% компаний используют только общие мессенджеры (WhatsApp*, Telegram и проч.). При этом доля тех, кто использует и общие, и корпоративные мессенджеры, составляет 37%, а доля использующих только корпоративные — 12%. Число компаний, где считается допустимым отвечать в течение получаса, сегодня составляет 20%. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители компаний и трудоустроенные экономически активные псковичи.

Среднее значение времени, которое чаты отнимают от рабочего дня, составляет 30%. Доля тех, кто тратит на чаты более 50% рабочего времени — 12%. Женщины тратят на чаты в среднем 33% времени, а мужчины — 27%. Молодежь до 35 лет проводит в чатах больше времени, чем те, кто старше: 32% против 20% среди горожан 45+.

При этом большинство (69%) считает, что мессенджеры скорее помогают работе. Но эта доля снижается по мере роста нагрузки: среди тех, кто тратит на чаты более половины рабочего времени, помощь чувствуют 62%, вред — 21%. Для сравнения, среди тех, кто тратит на переписку до 10% времени, мессенджеры мешают лишь 7%.

Справиться с нагрузкой сотрудники пытаются самостоятельно, так как лишь в 1 из 100 компаний руководство ввело периоды тишины. Чаще всего ставят переписку на паузу молодые сотрудники до 35 лет.

* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

Источник: Псковская Лента Новостей
